بث مباشر | مشاهدة مباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019

يخوض السد القطري، اليوم السبت 14-12-2019، مواجهة صعبة أمام فريق مُتمرس على كأس العالم للأندية “مونتيري المكسيكي” في دور الـ8 من بطولة مونديال الأندية المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

ويحاول لاعبو الفريقين انتزاع بطاقة العبور للمربع الذهبي للبطولة، حيث أن الفائز منهما سيصطدم بليفربول الإنجليزي المنشغل اليوم بمباراة أمام واتفورد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترشح السد لمواجهة بطل دوري الكونكاكاف بعد فوزه الصعب على بطل أوقيانوسيا “هينجين سبورت” في مباراة دور الـ 16 التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد يوم الاربعاء الماضي 11-12-2019 في افتتاح البطولة.

على الجانب الآخر، يبحث مونتيري عن تذكرة التأهل إلى نصف النهائي في ظل فارق الخبرات والإمكانيات بينه وبين لاعبي المنافس، لذا فإنه سيخوض المواجهة بمنتهي الجدية بحثًا عن هدف مبكر يربك به حسابات السد.

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ويعول الفريق المكسيكي على أحد عناصر الخبرة وهو الأرجنتيني خوسيه باسانتا الذي يستعد لخوض منافسات مونديال الأندية للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2011، 2012، و2013، وكلها مع الفريق المكسيكي.

السد 2-3 مونتيري

???? ملعب جاسم بن حمد بنادي السد (الدوحة)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة السد ومونتيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019.

???????? سيكون معكم “محمود ماهر” على مدار هذا اللقاء من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

???????? قبل ساعة ونصف من بداية هذا اللقاء، أقيمت مباراة ربع النهائي الأولى بين الترجي والهلال وانتهت بفوز بطل آسيا والسعودية بهدف جوميس، ليتأهل لملاقاة فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

???????? الخاسر من مباراة السد ومونتيري سيواجه الترجي التونسي للعب على المركز الخامس، بينما سيتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي الآخر.

هذه هي الأولى التي يلتقي فيها السد بمونتيري، حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض من قبل.

لكنها ليست الأول بالنسبة لمونتيري أمام الأندية العربية في مونديال الاندية، إذ سبق وواجه الترجي الرياضي التونسي في نسخة 2011 وفاز عليه بنتيجة 2/3 لينتزع المركز الخامس، وسجل الأهداف آنذاك هيرام ماير وألدو دي نيجريس وإدواردو زفالا وجميعهم رحلوا عن صفوف الفريق.

???????? في نسخة 2012 فاز مونتيري على الأهلي المصري بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث وسجل الثنائية خيسيوس كورونا وسيزار ديلجادو وكلاهما رحلا إلى بورتو وسينترال كوردوبا.

???????? كان نادي الرجاء البيضاوي المغربي العربي الوحيد الذي استطاع هزيمة مونتيري في ربع نهائي نسخة 2013 التي استضافتها المغرب.

لكن مونتيري عاود تفوقه على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الخامس بنسخة 2013، وهذه المرة هزمه بخمسة أهداف لهدف على ملعب مراكش الكبير!.

???? المعلق الرياضي القطري المخضرم “يوسف سيف” سيعلق على هذه المباراة من قنة بي إن سبورتس الأولى، كما ستنقل المباراة على قنوات الكأس القطرية.

تشكيلة السد اليوم : سعد الشيب – بيدرو – عبد الكريم حسن – طارق سلمان – جابي جابي – بوعلام خوخي – تاي هي نام – سالم الهاجري – أكرم عفيف – حسن الهيدوس – بغداد بونجاح.

سعد الشيب بيدرو عبد الكريم حسن طارق سلمان جابي جابي بوعلام خوخي تاي هي نام سالم الهاجري أكرم عفيف حسن الهيدوس بغداد بونجاح. تشكيلة مونتيري اليوم: باروفيرو – فانجيوني – سانشيز – مونتيس – ميدينا – رودريجيز – جونزاليز – بيتزارو – جاياردو – بابون ريوس – فونيس