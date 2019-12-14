بث مباشر | مشاهدة مباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019

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يخوض السد القطري، اليوم السبت 14-12-2019، مواجهة صعبة أمام فريق مُتمرس على كأس العالم للأندية “مونتيري المكسيكي” في دور الـ8 من بطولة مونديال الأندية المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.
ويحاول لاعبو الفريقين انتزاع بطاقة العبور للمربع الذهبي للبطولة، حيث أن الفائز منهما سيصطدم بليفربول الإنجليزي المنشغل اليوم بمباراة أمام واتفورد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وترشح السد لمواجهة بطل دوري الكونكاكاف بعد فوزه الصعب على بطل أوقيانوسيا “هينجين سبورت” في مباراة دور الـ 16 التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد يوم الاربعاء الماضي 11-12-2019 في افتتاح البطولة.
على الجانب الآخر، يبحث مونتيري عن تذكرة التأهل إلى نصف النهائي في ظل فارق الخبرات والإمكانيات بينه وبين لاعبي المنافس، لذا فإنه سيخوض المواجهة بمنتهي الجدية بحثًا عن هدف مبكر يربك به حسابات السد.
ويعول الفريق المكسيكي على أحد عناصر الخبرة وهو الأرجنتيني خوسيه باسانتا الذي يستعد لخوض منافسات مونديال الأندية للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2011، 2012، و2013، وكلها مع الفريق المكسيكي.
السد 2-3 مونتيري
???? ملعب جاسم بن حمد بنادي السد (الدوحة)
انتهت
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة السد ومونتيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019.
- ???????? سيكون معكم “محمود ماهر” على مدار هذا اللقاء من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية “الدوحة”.
- ???????? قبل ساعة ونصف من بداية هذا اللقاء، أقيمت مباراة ربع النهائي الأولى بين الترجي والهلال وانتهت بفوز بطل آسيا والسعودية بهدف جوميس، ليتأهل لملاقاة فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي البطولة.
- ???????? الخاسر من مباراة السد ومونتيري سيواجه الترجي التونسي للعب على المركز الخامس، بينما سيتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي الآخر.
- هذه هي الأولى التي يلتقي فيها السد بمونتيري، حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض من قبل.
- لكنها ليست الأول بالنسبة لمونتيري أمام الأندية العربية في مونديال الاندية، إذ سبق وواجه الترجي الرياضي التونسي في نسخة 2011 وفاز عليه بنتيجة 2/3 لينتزع المركز الخامس، وسجل الأهداف آنذاك هيرام ماير وألدو دي نيجريس وإدواردو زفالا وجميعهم رحلوا عن صفوف الفريق.
- ???????? في نسخة 2012 فاز مونتيري على الأهلي المصري بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث وسجل الثنائية خيسيوس كورونا وسيزار ديلجادو وكلاهما رحلا إلى بورتو وسينترال كوردوبا.
- ???????? كان نادي الرجاء البيضاوي المغربي العربي الوحيد الذي استطاع هزيمة مونتيري في ربع نهائي نسخة 2013 التي استضافتها المغرب.
- لكن مونتيري عاود تفوقه على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الخامس بنسخة 2013، وهذه المرة هزمه بخمسة أهداف لهدف على ملعب مراكش الكبير!.
- ???? المعلق الرياضي القطري المخضرم “يوسف سيف” سيعلق على هذه المباراة من قنة بي إن سبورتس الأولى، كما ستنقل المباراة على قنوات الكأس القطرية.
- تشكيلة السد اليوم: سعد الشيب – بيدرو – عبد الكريم حسن – طارق سلمان – جابي جابي – بوعلام خوخي – تاي هي نام – سالم الهاجري – أكرم عفيف – حسن الهيدوس – بغداد بونجاح.
- تشكيلة مونتيري اليوم: باروفيرو – فانجيوني – سانشيز – مونتيس – ميدينا – رودريجيز – جونزاليز – بيتزارو – جاياردو – بابون ريوس – فونيس
- 1″ صافرة بداية المباراة..السد على اليمين باللون الأسود، ومونتيري على اليسار بالأبيض والأزرق.
- 1″ ???????? يُدير المباراة الحكم المجري “أوفيديو هاتيجان”.
- 2″ ???????? بوووووووووووووووم .. تصويبة صاروخية من الجناح الأيسر لنادي مونتيري “جيسيوس جاياردو” ترتطم في المقص الأيمن لمرمى السد (العارضة). يا لها من بداية سريعة وقوية للمباراة.
- 2″ جايارو حصل على الكرة في الجهة اليسرى لمنطقة جزاء السد، ومن لمسة واحدة سدد بقدمه اليسرى في الزاوية الضيقة، لحسن الحظ ارتطمت في العارضة.
- 11″ ⛳️ كرة تَمررررررررر..عرضية من اليمين نحو أكرم عفيف الذي تباطأ كثيرًا فضاعت منه.
- 15″ عرضية من ركنية لأكرم عفيف يفوتها الهاجري بغرابة أمام مرمى مونتيري.
- 16″ مباراة سريعة ومفتوحة..كل فريق يريد الفوز، لا أحد يبحث عن التعادل وركلات الجزاء مثلاً.
- 17″ تراجع مونتيري بشكل واضح في الخطوط الخلفية وسط صحوة هجومية من السد.
- 18″ الهيدوس يجرب حظه بتسديد من بعيد ذهبت في المدرجات
- 22″ ???????? بووووووووووووووووم فاااااااااااااااانجيوني
- 22″ ⚽️ جوووووووووووووووول..الهدف الأول في المباراة من نصيب مونتيري المكسيكي، تصويبة صاروخية لا ترد ولا تصد من مسافة 25 ياردة للاعب الأرجنتيني فانجيوني.
- 22″ فانجيوني تسلم الكرة ثم حضرها لنفسه دون أي ضغط يذكر من لاعبي الوسط أو الدفاع ثم أطلق تصويبته القوية التي ذهبت في المقص الأيسر للحارس سعد الشيب..ذهبت حيث يسكن الشيطان تمامًا!
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27” سعد الشيب يُبعد كرة خطيرة عن مرماه بقبضة اليد اليمنى قبل جيسيوس جاياردو بعد تمريرة عرضية مذهلة من ركلة حرة مباشرة نفذت من الرواق الأيسر.
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28” بووووووم…أكرم عفيف يصوووووب من مسافة 19 ياردة، والحارس يمسك بها، حيث ذهبت في وسط المرمي!.
- 32″ بغداد بونجاح يدعي السقوط في منطقة جزاء مونتيري.. والخدعة لم تنطل على الحكم.
- 32″ ⚠️ الحكم المجري يُشهر البطاقة الصفراء في وجه بغداد بونجاح لمحاولة التحايل.
- 34″ ???? إصابة خطيرة في الرأس لظهير السد “بيدرو”..الحكم يوقف اللعب.
- 35″ ???? اسعاف بيدرو الذي نهض وأكمل المباراة دون مشاكل.
- 37″ ⚠️ الأعصاب مشدودة بين صفوف السد، بطاقة صفراء جديدة لقلب الدفاع خوخي بوعلام بعد تدخل قوي للغاية مع لاعب وسط مونتيري، دهس على قدمه!
- 42″ ???????? انطلاق سريعة جدًا من جوناثان جونزاليز..وبيدرو يضطر لإيقافه بجذب واضح.
- 42″ ⚠️ بطاقة صفراء ثالثة للسد من نصيب بيدرو بعد الخطأ الذي اقترفه مع جونزاليز.
- 45+1″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووول..هفوة قااااااااتلة من جابي، يستغلها مهاجم فونيس موري ليسجل الهدف الثاني لنادي مونتيري 0-2.
- 45+1″ جابي أعاد الكرة بشكل غريب من وسط الملعب إلى حارس المرمى، والتمريرة كانت قصيرة جدًا ليقصها فونيس موري وينفرد بسعد الشيب ثم يسدد بباطن قدمه على الزاوية اليسرى.
- 45+3 عررررررضية خطيرة من بيدرو إلى أكرم عفيف..وعفيف يُهدرها بغرابة!
- 45+3 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مونتيري على السد 0-2.
- السد قدم مباراة سيئة للغاية، وواصل إهدار الفرص السهلة، بينما لعب مونتيري على الثغرات التي يخلفها كل من عبد الكريم حسن وبيدرو في طرفي الملعب، ونجح في اختراق دفاع السد وتسجيل هذه الثنائية المستحقة.
- استراحة قصيرة ونواصل معكم في الشوط الثاني ☕️????
- 45″ ???? انطلاقة الشوط الثاني من المباراة الآن
- 50″ مونتيري يحاول مرة واثنين وثلاث في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني لمحاولة قتل المباراة تمامًا.
- 51″ أوووو خطيرة لمونتيري.. تصويبة من داخل منطقة الجزاء يُبعدها سلمان الهاجري إلى ركنية بصعوبة.
- 57″ ⚠️ لاعب وسط مونتيري جوناثان جونزاليز يتلقى بطاقة صفراء
- 58″ شتان الفارق بين مستوى السد ومستوى مونتيري..السد يمتلك عدد من اللاعبين المتميزين لكن خطة اللعب سيئة، بخلاف التسرع غير العادي الذي يلعب به الفريق.
- 59″ سيطرة ميدانية كبيرة لمونتيري من اليمين واليسار، وتناقل كرات وتغيير لعب، وعمل فني رائع.
- 59″ جمهور المكسيك “أووولييييه أوليييه”
- 59″ ???? أووووووووووووووو…هدف ثالث مؤكد يضيع من “فونيس موري”، إنفراد وسدد من الجهة اليمنى داخل المنطقة بعد ثلاث أو أربع تمريرات أوصلته للمرمى، وسعد الشيب يتصدى بصعوبة.
- 60″ تشافي هيرنانديز في غيبوبة لا تقل في شيء عن غيبوبة مباراة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اسيا.
- 61″ ⚠️ مدافع مونتيري “نيكولاس سانشيز” يحصل على بطاقة صفراء.
- 61″ مونتيري يلعب في حديقة منزله..
- 66″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول…السد يقلص الفارق 2-1.. رأسية رائعة من الهداف الجزائري بغداد بونجاح.
- 66″ ???? حسن الهيدوس مرر عرضية جميلة من الجهة اليمنى نحو بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء، ليضربها بغداد برأسه بشكل جميل جدًا. ذهبت على أقصى يمين حارس المرمى.
- 67″ السد يستعيد فرصه..هذا هو السد الذي نعرفه.. يجب أن يركز في صناعة الألعاب وفي التمريرات ويلعب بهدوء أكبر.
- 71″ المباراة استعادت حيويتها وبريقها بعد بداية محبطة جدًا للشوط الثاني كادت تشهد تسجيل مونتيري للهدف الثالث.
- 71″ ???? إصابة طفيفة للاعب رودولفو بيتزارو
- 72″ ???? جوانج وو يونج يأخذ مكان سالم الهاجري في تشكيلة السد
- 73″ ???? مدرب مونتيري “أنطونيو محمد” يرد على تشافي ويُشرك ماكسيمليانو ميزا بدلاً من بورلان بابون.
- 76″ ⚽️⚽️⚽️ جوووووووووووووووووووول.. مونتيري يقتل المباراة تمامًا ويسجل الهدف الثالث.. خلصت!
- 77″ ???? اللاعب المتألق منذ بداية المباراة “جيسيوس جايارود” خطف الكرة من أحد مدافعي السد، وركض وتوغل داخل المنطقة ثم راوغ خوخي بوعلام ومرر إلى رودريجيز الذي صوب من لمسة واحدة من على نقطة ركلة الجزاء تقريبًا لترتطم في العارضة من الداخل وتعانق الشباك.
- 80″ ???? التغيير المكسيكي الثاني بنزول اللاعب “ميجيل لايون” بدلاً من رودولفو بيتزارو الذي لا يزال متأثر بالإصابة.
- ????✋ ميجيل لايون هو لاعب منتخب المكسيك الأول، سبق له اللعب لأندية أتالانتا وكلوب أميركا وواتفورد وبورتو وإشبيلية..وكانت آخر تجاربه الأوروبية مع نادي فياريال في موسم 2019/2018 قبل الالتحاق بصفوف مونتيري في الميركاتو الصيفي الماضي.
- 85″ ???? تغيير إضطراري بخروج حارس مرمى السد “سعد الشيب” ونزول مشعل عيسى برشم.
- 85″ ???? التغيير الثالث لنادي مونتيري بنزول جوزيه باسانتا بدلاً من سيزار مونتيس.
- 89″ بوووووووووووووووووم عبد الكررررررريم حسن يطلق قنبلة حقيقية من خارج منطقة جزاء مونتيري تعانق الشباك
- 89″ ⚽️⚽️ جووووووووووول، الهدف الثاني لنادي السد 2-3.، عودة الأمل!
- 90+” الحكم يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع..ياااااااااه إلهي..مباراة أخرى وفرصة حقيقية للتعادل يا السد!
- 90+3″ ضغط غير عادي من السد على مرمى مونتيري..تصويب من بيدرو وتصويب من عبد الكريم حسن، ودفاع شرس من مونتيري، اللاعبون يرمون أنفسهم أمام التسديدات.
- 90+6″ ركلة ركنية تحتسب لمونتيري بعد تسديدة من خارج المنطقة تلمس أحد مدافعي السد..والوقت الضائع يُهدر..
- 90+7″ صافرة نهاية المباراة بفوز مونتيري 3/2.
- ????????♂️ حظ أوفر للسد في الموسم المقبل إذا استطاع التتويج بلقب الدوري القطري للنجوم.
- الآن السد سيواجه الترجي للعب على المركز الخامس يوم الثلاثاء المقبل الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش.
- مونتيري سيلاقي ليفربول في نصف النهائي يوم الاربعاء على الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش.
- ???? اضغط هنا لمشاهدة أهداف مباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019
- ???? إلى هنا ينتهي البث المباشر.
- إلى اللقاء في قمة البريميرليج غدًا بين مانشستر سيتي وآرسنال ????
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