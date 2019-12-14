راشد النعيمي رئيساً للجنة الموقتة للاتحاد الاماراتي

أختير الشيخ راشد النعيمي السبت رئيساً للجنة الموقتة للاتحاد الإماراتي، بديلاً لمروان بن غليطة الذي إستقال من منصبه على خلفية نتائج المنتخب الوطني السيئة وخروجه المبكر من بطولة”خليجي 24″ في الدوحة.

كما تم إختيار عبد الله الجنيبي وهشام الزرعوني وأمل بوشلاخ وغانم الهاجري وحميد الطاير وعلي حمد وخلفان بالهول وعيسى مير واحمد بن درويش وعائشة الطنيجي اعضاء في اللجنة.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الإماراتي أن تكون مدة عمل اللجنة 90 يوماً قابلة للتجديد.

ووعد النعيمي (37 عاماً) بالنهوض بكرة الإمارات من جديد، وكتب عبر حسابه في “تويتر”:”سنعمل نحن وأعضاء الاتحاد كفريق عمل بإخلاص وتفاني من أجل الإرتقاء بكرة الإمارات وبلوغ أعلى درجات النجاح والوصول الى العالمية”.

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وكان ابن غليطة الذي أنتخب رئيساً للاتحاد الإماراتي لكرة القدم في مايو 2016 حتى 2020 إستقال من منصبه في الخامس من ديسمبر الحالي بعد النتائج السلبية للمنتخب.

وسار أعضاء مجلس الإدارة على خطى بن غليطة ليقدموا إستقالة جماعية زيعد الاتحاد بمثابة المنحل.

وسيكون من أولى مهام اللجنة الموقتة إختيار مدرب جديد للمنتخب يخلف الهولندي بيرت فان مارفيك الذي أقيل من منصبه بعد”خليجي 24″.

وأستلم فان مارفيك قيادة الإمارات منذ مارس 2019 بديلاً للايطالي البرتو زاكيروني، لكن نتائج”الابيض” في التصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023 وإحتلاله المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط من 4 مباريات عجلت في إقالته.