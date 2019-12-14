كلوب سعيد بفوز ليفربول على واتفورد في الدوري الإنجليزي

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته البالغة على ضيفه واتفورد 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب “الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا”.

وأضاف “في ديسمبر ويناير عليك أن تظهر نزعة الفوز والأولاد فعلوا ذلك خلال مباراة صعبة”.

وأشار “واتفورد فريق منظم، كان علينا القتال وقد فعلنا، لقد أعتمدنا على أليسون الذي تصدى لفرصتين محققتين اليوم، أعتقد أن الأولاد ردوا بشكل جيد اليوم”.

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وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفي الفوز لليفربول ليقوده لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني وتوقف رصيد واتفورد عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق إنتصاره الثامن على التوالي والسادس عشر في الدوري بشكل عام مقابل تعادل وحيد.