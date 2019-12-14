بن شريفية يعتذر لجماهير الترجي بعد الخسارة من الهلال

اعترف معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي، أن فريقه لم يستحق الخسارة صفر 1/ أمام الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في قطر ،مؤكداً أن فريقه قدم مباراة جيدة ولكنه لم يحالفه التوفيق .

وقال بن شريفية في تصريحات بعد المباراة :”لقد قدمنا مستوى جيد ولم نكن سيئين على الإطلاق وحاولنا فرض أسلوبنا على المواجهة في الشوط الأول وأتيحت لنا العديد من الفرص بالفعل لكن لم نستغلها” .

وشدد حارس الترجي على أن المستوى البدني للفريق تراجع في الشوط الثاني بشكل واضح ،وهو ما أثر على إمكانية العودة للنتيجة بعد تسجيل الهلال هدفه الأول عن طريق جوميز .

وأضاف بن شريفية :هذه هي كرة القدم فوز وخسارة ،قد حاولنا إسعاد جماهيرنا العريضة التي حضرت إلى الدوحة لمؤازرة الفريق لكن للأسف لم يحالفنا التوفيق ونعتذر لهم كثيراً .