محمد اليعقوبي: لم نستغل الفرص السهلة أمام الهلال ولا نستحق الخسارة

قال محمد اليعقوبي لاعب الترجي التونسي إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الهلال السعودي رغم خسارته صفر / 1 ، في كأس العالم للأندية، لكنه لم يكن موفقاً على الإطلاق خلال المواجهة .

وقال اليعقوبي في تصريحات صحفية بعد المباراة :”بدأنا المباراة بداية موفقة ،وكنا في حالة فنية وبدنية ذهنية جيدة للغاية منذ أول دقيقة ،وخلال أي مباراة تكون في بعض الأوقات جيد وبض الأوقات الأخرى لا ،وفي الوقت الذي كنا فيه جيدين وصنعنا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف لم نستغلها بالشكل الصحيح ،في الوقت الذي ترجم الهلال فرصته إلى هدف ليحقق الإنتصار .

وأضاف اليعقوبي : المباراة كانت متقاربة ومتساوية في المستوى ،لكن الهلال أستطاع أن يستغل تفوقه ويحقق الإنتصار بعكسنا .

وتابع : حظ أوفر للترجي وجماهيره في الاستحقاقات القادمة ،ونأمل أن نكون عند حسن الظن في قادم المواعيد ونظهر بمستويات أفضل.