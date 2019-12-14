لوشيسكو يرد على الشعباني : المال وحده لا يكفي لصناعة البطولات

رد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم على ما أشار إليه معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي بأن الإمكانيات المالية الهائلة لنادي الهلال منحته القدرة على التفوق من خلال كتيبة المحترفين الأجانب في صفوفه.

وأشار لوشيسكو إلى أن المال وحده لا يكفي لبناء فريق وإنما هو أحد العناصر لبناء الفريق إلى جانب الجد والعمل المتواصل والإصرار.

وتغلب الهلال السعودي على الترجي التونسي 1 / صفر اليوم السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر ليتأهل إلى الدور قبل النهائي الذي يلتقي فيه فريق فلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “حققنا فوزاً مستحقاً وكنا الأكثر سيطرة على مجريات اللعب. أرتكبنا بعض الأخطاء وسمحنا للترجي بصنع بعض الفرق. كانت المباراة صعبة وأمام فريق منظم دفاعياً وقوي لكننا حققنا الفوز وتأهلنا للدور التالي”.

وكان الشعباني قال في المؤتمر الصحفي الذي سبق مؤتمر لوشيسكو إن فريقه والفرق الأفريقية لا تملك الإمكانيات المالية الضخمة التي تمكنها من جلب نجوم عالميين لتدعيم صفوفها مشيراً إلى أن الإمكانيات الفردية للاعبي الهلال الأجانب صنعت الفارق.

وعما إذا كانت الميزانيات الكبيرة لنادي الهلال منحت الهلال التفوق ، قال لوشيسكو : “المال يمنح الفرصة وهو أحد العناصر لبناء الفريق ولكن الأداء والنتائج تعتمد على أشياء أخرى مثل الجهد والإصرار وليس على المال فقط”.

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وأشار : “بافيتمبي جوميز كان مصاباً في الفترة الماضية ولكنه استأنف تدريباته يوم الثلاثاء ونجح في أستعادة بعض لياقته ونجح في المشاركة اليوم وتسجيل هدف الفوز”.

وأضاف : “جميع المباريات صعبة لأن البطولة بين فرق فازت ببطولات قارية. نؤدي بشكل قوي ونسعى للفوز دائماً وكذلك سنسعى للفوز على فلامنجو”.

وأكد : “كانت هناك فرص للهلال للتسجيل حتى قبل دخول جوميز للمباراة. جوميز من أفضل لاعبينا وأكثرهم شعبية وأشعر بالسعادة لعودته ونجاحه مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة”.

وأضاف : “نتعامل مع كُل مباراة على حدة. لاعبونا يؤدون بكُل حماس ونحن بطل آسيا وكنا نواجه اليوم بطل أفريقيا ونحن نعاني من بعض المشكلات بسبب الإصابات”.

وعما إذا كان يوافق والده المدرب الشهير ميرسيا لوشيسكو عن رأيه في كرة القدم البرازيلية وإعجابه بلاعبي البرازيل ، قال لوشيسكو : “نفتخر الآن بوجودنا بين أفضل أربعة فرق في العالم. أبي مثل الجميع يحبون الكرة البرازيلية لما تتمتع به من مستويات عالية وسيكون هذا حافزاً إضافياً لنا. وعندما تؤمن بما تقدمه وتثق في إمكانياتك يمكنك تحقيق أي شيء”.

وأكد لوشيسكو : “لم أكن أدري ما هي خطة الترجي ولكننا تصدينا لمحاولاتهم بفضل تنظيمنا ثم فرضنا أسلوبنا على اللعب وغيرنا أتجاه اللعب وصنعنا العديد من الفرص المميزة للتسجيل. بمرور الوقت ، شعر لاعبونا بالإجهاد وفقدنا هذه السيطرة وأجرينا تغييرات وأستعدنا السيطرة. الهلال أستحق الفوز ولا أريد التحدث عن المنافس”.