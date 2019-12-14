عمر خربين يعد بتقديم الأفضل أمام فلامينجو البرازيلي في مونديال الأندية

وعد السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي بتقديم مستوى أفضل في المباراة القادمة أمام فريق فلامينجو البرازيلي في قبل نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل .

وفاز الهلال على الترجي التونسي بطل أفريقيا 1 / صفر، اليوم السبت، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة.

وقال خربين في تصريحات بعد المباراة :”الحمد لله على الفوز وحصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي ،وفي مثل هذه المباريات الكبيرة ،وبطولة بحجم كأس العالم للأندية ،الفوز أهم من الأداء والمستوى الفني ،لأن الفريق الذي يخسر يودع البطولة مباشرة ،ونحن لعبنا من أجل الفوز فقط وحققناه” . وأضاف خربين :”مباراة الترجي لم تكن سهلة على الإطلاق لكنها إنتهت الآن ،وأصبحت من الماضي ،وسنركز على المواجهة المقبلة مع فلامينجو ،وسنحاول فيها أن نكون عند حسن الظن ،ففريقنا بطل آسيا ونحن سنبذل قصارى جهدنا ونحاول أن نظهر بأفضل صورة لتحقيق إنجاز تاريخي للهلال والكرة السعودية” .