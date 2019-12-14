مدرب الهلال السعودي: حققنا انتصارًا عادلًا على الترجي التونسي بمونديال الأندية

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن سعادته للتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.
جاءت تصريحات لوشيسكو عقب فوز الهلال على الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف في الدور الثاني للبطولة العالمية.
وفي تصريح تليفزيوني، قال لوشيسكو “حققنا انتصارًا مستحقًا وعادلًا”.
وأضاف “كنا الأفضل في الشوط الأول، ثم كان التوازن سيد الموقف في الشوط الثاني”
وأوضح “خلقنا فرصًا أكثر للتهديف في الشوط الأول، وكنّا ندرك أهمية التسجيل لأن الوقت كان يمضي بسرعة، وفي النهاية، نجحنا بتسجيل هدف المباراة”.
وإختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول “لدينا مباراة مهمة في الدور نصف النهائي أمام فلامينجو البرازيلي، وسنحاول مواصلة المشوار والتأهل إلى النهائي العالمي”.
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