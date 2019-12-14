سالم الدوسري: التركيز قاد الهلال للفوز علي الترجي والتأهل لقبل نهائي

عبر سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي /1 صفر ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في قطر. وقال الدوسري في تصريحات بعد المباراة :”الفوز خطوة مهمة للفريق في هذه البطولة التي نتعامل بها خطوة بخطوة ،وان شاء الله تتبقى لنا خطوتين ،ونتمنى أن يحالفنا التوفيق للوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة” .

وأضاف الدوسري :”الفوز كان للفريق صاحب أقل من الأخطاء ،وجميع اللاعبين بذلوا كُل الجهد وعملوا من أجل خدمة الهلال ،وأعتقد أن تركيزنا كان عالياً ،ولم نستعجل في تحقيق الفوز ،وانتظرنا حتى جاءتنا الفرصة لنحقق الإنتصار المطلوب.

وشدد الدوسري على أن لاعبو الهلال لم يخشوا على الإطلاق الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات ستاد جاسم بن حمد بنادي السد من قبل جماهير الترجي ،مشيراً إلى أنهم إعتادوا على هذه الأجواء ،ودخلوا المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط وهو ما حدث بالفعل .

وتأهل الهلال لمواجهة فلامينجو البرازيلي في الدور قبل النهائي من المسابقة، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.