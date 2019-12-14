فوز قاتل لليفانتي أمام غرناطة والتعادل ينهي مواجهة بيلباو وإيبار

انتزع ليفانتي فوزًا صعبًا من غرناطة بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



تقدم ليفانتي بهدف سجله روبن روتشينا في الدقيقة 55، وتعادل داروين ماتشيز لغرناطة في الدقيقة 60، قبل أن يسجل إيني بردهي هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 89.



ورفع ليفانتي رصيده إلى 23 نقطة، بينما توقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباراه أخرى خيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بيلباو، وضيفه إيبار، في المباراة التي جمعتهما.



ولم ينجح مهاجما الفريقين في تسجيل أي هدف خلال 90 دقيقة من المباراة، لتنتهي بالتعادل السلبي.



ورفع بيلباو، رصيده لـ27 نقطة في المركز السادس، فيما رفع إيبار رصيده لـ16 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: موقع كورة

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