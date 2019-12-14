ليفربول يواصل انتصاراته ويهزم واتفورد بثنائية

تخطى ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز عقبة ضيفه واتفورد وهزمه بهدفين دون رد في إطار المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تعزيز صدارته بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 2-صفر السبت على ملعب "أنفيلد" في ليفربول في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وسجل صلاح هدفين رائعين في الدقيقتين 38 و90 رافعا رصيده إلى تسعة أهداف على لائحة هدافي الـ"بريمرليغ".



وأنقذ صلاح ليفربول من فخ واتفورد لأن فريقه عانى الأمرين من أجل الفوز لكنه حقق الأهم وكسب ثلاث نقاط وسع بها الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه ليستر سيتي الذي تعادل مع ضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير (1-1).



وضمن ليفربول على الاقل الحفاظ على فارق النقاط التي تفصله عن ليستر سيتي قبل مواجهتهما في المرحلة التاسعة عشرة.



ويسافر ليفربول صباح الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية حيث سيبدأ مشواره من نصف النهائي الأربعاء بمواجهة الفائز في مباراة السد القطري المضيف ومونتيري المكسيكي.



ويخوض ليفربول ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد أستون فيلا الثلاثاء المقبل حيث سيلعبها بتشكيلة رديفة.



وهو الفوز الثامن على التوالي والسادس عشر لليفربول في 17 مباراة هذا الموسم، فواصل سيره بخطى ثابتة نحو لقبه الأول منذ 30 عاما.



وعزّز ليفربول موقعه في الصدارة برصيد 49 نقطة في حين واصل واتفورد تموقعه في قاع الترتيب برصيد 9 نقاط.





وانتظر ليفربول الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل إثر هجمة مرتدة وصلت خلالها الكرة إلى السنغالي ساديو مانيه في منتصف الملعب فلعبها خلف الدفاع لصلاح المنطلق من الخلف فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الإسباني كيكو فيمينيا قبل أن يسددها ببراعة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس بن فوستر (38).



وأنقذ حارس مرمى ليفربول الدولي البرازيلي أليسون بيكر فريقه من هدف التعادل بتصديه لتمريرة عرضية قوية للإسباني الآخر جيرار دولوفو فتهيأت أمام السنغالي إسماعيلا سار والمرمى مشرع أمامه ففشل في متابعتها (42).



ورد صلاح الهدية لمانيه خلف الدفاع فتوغل الأخير لكنه سبق الكرة فأبعدها البلجيكي كريستيان كابالسيلي (44).



وكاد سار يدرك التعادل من تسديدة من مسافة قريبة تصدى لها أليسون (47).



وسجل مانيه الهدف الثاني بضربة رأسية إثر تمريرة من شاكيري لكنه ألغي بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" التي أكدت تسلل المهاجم السنغالي (50).



وتابع أليسون تألقه بتصديه لانفراد دولوفو (53).



وتصدى فوستر لتسديدة قوية زاحفة للبرازيلي روبرتو فيرمينو (62)، ثم تدخل في توقيت مناسب لقطع انفراد صلاح (63).



وكاد دولوفو يدرك التعادل من ركلة ركنية مباشرة ارتدت من القائم الأيمن (81).



وطمأن صلاح جماهير ليفربول بهدفه الثاني عندما استغل كرة سددها البديل البلجيكي ديفوك أوريجي برعونة بعد تمريرة من مانيه فتهيأت أمام صلاح أمام المرمى فلعبها بروعة بكعب قدمه اليمنى بين ساقي المدافع كاباسيلي (90).



المصدر: بي إن سبورت