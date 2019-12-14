رياضة | نشرة أخبار برشلونة اليوم: البرسا تتخذ قرارًا عاجلًا ضد فالفيردي وأزمة كبرى تواجه البلوجرانا ومعركة من أجل صفقة المايسترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار برشلونة اليوم: البرسا تتخذ قرارًا عاجلًا ضد فالفيردي وأزمة كبرى تواجه البلوجرانا ومعركة من أجل صفقة المايسترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 14 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى تعادل البارسا في مواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 14 - 12 - 2019 :-

- أول تعليق من فالفيردي عقب تعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد

تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه الإيجابي مساء اليوم أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا"، ‫وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"اليوم كان هناك لحظات لم نكن فيها على ما يرام، ولحظات كنا فيها جيدين، ولكن الكلاسيكو مباراة مختلفة، اليوم بشكل عام لم نكن على ما يرام".‬

- ترتيب هدافي الإسباني اليوم

انتهت مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لهذا الموسم، وتمكن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدف.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة:-

1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 12 هدف)

2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 11 هدف)

3 - لويس سواريز (برشلونة - 8 أهداف)

4 - لورين مورون (ريال بيتيس - 8 أهداف)

5 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو الافيس - 8 أهداف)

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6 - جيرارد مورينو (فياريال - 8 أهداف)

7 - انخل لويس رودريجيز (خيتافي - 7 أهداف)

8 - ويليان خوسي دي سيلفا (ريال سوسيداد - 7 أهداف)

- عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أرنستو فالفيردي عقب التعادل المخيب للآمال أمام ريال سوسييداد اليوم في الدوري، وكشفت التقارير الصحفية، إلى أن إدارة البرسا ستتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي في حالة خسارته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

- برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام سوسييداد قبل معركة الكلاسيكو

سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بملعب أنويتا في إقليم الباسك، لحساب مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدور الإسباني، وفقد البلوجرانا بذلك نقطتين ثمينتين قبل كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة.

- أزمة حادة تواجه برشلونة قبل الميركاتو الشتوي

سلطت تقارير صحفية إسبانية صاردة اليوم السبت الضوء على الأزمة التي تواجه فريق برشلونة قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وأبرزت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن أكثر ما يقلق برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية هو ارتفاع أسعار اللاعبين الذين يرغب النادي الكتالوني في التعاقدم مهم.

- برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يسعى لتعزيز وسط ملعبه بإعادة تياجو ألكانتارا (28 عامًا) إلى كامب نو، بعد رحيله عام 2013، ومع ذلك يعلم برشلونة أنه سيواجه مشكلة في إتمام الصفقة، بسبب عدم قدرته على توفير مطالب بايرن ميونخ المالية.

- برشلونة يتلقي ضربة موجعة من نيمار

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي يتهم إدارة نادي برشلونة الاسباني بسوء النية لعدم دفعه جزء من راتبه وبالقيام بأعمال انتقامية بسبب رحيله الي صفوف النادي الفرنسي.