رياضة | أول ظهور لكهربا داخل أروقة التتش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لكهربا داخل أروقة التتش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل أروقة التتش بالجزيرة، عقب نهاية المران الجماعي للفريق، لخضوعه لبرنامج تأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع كهربا لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق، بناءًا على تعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قبل إشراكه بالمران الجماعي، حيث يبدأ مشواره الرسمي مع الفريق بداية من يناير المقبل.