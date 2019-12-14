رياضة | أول ظهور لكهربا داخل أروقة التتش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لكهربا داخل أروقة التتش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ظهر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل أروقة التتش بالجزيرة، عقب نهاية المران الجماعي للفريق، لخضوعه لبرنامج تأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وخضع كهربا لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق، بناءًا على تعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قبل إشراكه بالمران الجماعي، حيث يبدأ مشواره الرسمي مع الفريق بداية من يناير المقبل.
وأعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا، بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ولتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.
وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.