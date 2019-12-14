رياضة | مونتيري المكسيكي يهزم السد القطري ويتأهل لمواجهة ليفربول بنصف نهائي مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونتيري المكسيكي يهزم السد القطري ويتأهل لمواجهة ليفربول بنصف نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل مونتيري المكسيكي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر ٢٠١٩ بعد تفوقه على المضيف السد القطري بنتيجة (3-2)، ليضرب لوس ريادوس موعداً مع ليفربول في المربع الذهبي.

ثنائية مكسيكية

كان السد القطري الأكثر خطورة في بداية المباراة، حيث حاول بغداد بونجاح نقل الخطر إلى الهجوم بمساعدة كل من أكرم عفيف ونام تيهي، حيث كاد أن يصل عفيف على كرة تيهي ليضعها في الشباك لكنها كانت أسرع منه بقليل.

رد فعل مونتيري كان قويا، ورغم قلة المحاولات لكنها كانت خطيرة، أولها يسارية فانجيوني التي اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس سعد الشيب، تلتها لقطة الهدف الأول من نفس اللاعب فانجيوني الذي سدد كرة قوية من حوالي 30 متراً سكنت الشباك بطريقة رائعة (22).

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وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، ارتكب جابي خطأ فادحاً لما أعاد الكرة إلى الدفاع لكنها انتهت عند روجيليو فونيس الذي وضعها بسهولة في الشباك (45+1).

عودة متأخرة

دخل السد ضاغطاً في الشوط الثاني لعل وعسى يقلص الفارق ويبحث بعدها عن تعديل النتيجة، فسدد الهيدوس تسديدة في الزاوية التسعين لكن الحارس كان في المكان المناسب لالتقاطها، رد عليه بابون بتوغل على الجهة اليمنى وتسديدة قوية كادت تسكن الشباك.

وكان مونتيري الأقرب لإضافة الهدف الثاني لما استلم فونيس كرة داخل منطقة العمليات وحاول وضعها في الشباك لكن حارس السد أوقف الكرة بأعجوبة، قبل أن يتمكن السد من تعديل النتيجة بعد عرضية الهيدوس ناحية بونجاح ليتمكن الأخير من تقليص الفارق برأسية عكسية (66).

وحاول السد إضافة الهدف الثاني إلا أن النجاعة التهديفية كانت من جانب مونتيري، الذي أضاف هدفاً ثالثاً بعد توغل خيسوس جاياردو وتقديمة تمريرة داخل منطقة العمليات لزميله كارلوس رودريجيز ليضعها بروعة في الشباك (77). وتمكن السد من تقليص الفارق مرة أخرى عن طريق عبد الكريم حسن بعد تسديدة قوية سكنت الشباك (89).