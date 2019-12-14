رياضة | أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر صلاح محسن، مهاجم الأهلى، أزمة قوية داخل القلعة الحمراء، بعدما طلب الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وتمسك اللاعب الشاب بالرحيل، فى ظل غيابه عن تشكيل الفريق، وصعوبة حصولة على الفرصة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، واستبعاده المستمر من القائمة فى المبارايات الأخيرة.

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ويرغب صلاح محسن فى البحث عن ناد يلعب له للحفاظ على مكانه فى المنتخب الأولمبى الذى يستعد حاليا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وخرج محسن من حسابات فايلر ولم يشارك إلا كبديل فى مباراتى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ولم يدخل فى حساباته رغم إحرازه هدفين.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع محمود كهربا منذ أيام رسميا، ليزيد من تأزم موقف صلاح محسن في المشاركة مع الفريق.