رياضة | الأرض تخون أصحابها والتعادلات تسيطر على الجولة العاشرة بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرض تخون أصحابها والتعادلات تسيطر على الجولة العاشرة بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث صراعا كبيرا بين أندية القمة والقاع وذلك فى محاولة لتحسين النتائج بالعديد من الفرق أو استمرار الحالة الفنية المتميزة للفرق الأخرى أو الابتعاد عن منطقة الخطر ، اوتضم المجموعة الرابعة أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر

الواسطى المتصدر تعادل ايجايبيا بنتيجة 1/ 1 امام مضيفه عاملين غارب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب غارب بالبحر الاحمر وفشل ابناء الواسطى فى استثمار تقدمهم بالمباراة بهدف عن طريق اللاعب المتميز احمد عزت " السكرى " ونجح ابناء غارب فى تحقيق التعادل عن طريق خالد خلف .

الواسطى بقيادة احمد الجيوشى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من ( احمد على حجاج واحمد حمدى واحمد محمد عبد الحفيظ وطه محمدين وعمر محمد عبد الخالق وعبد الستار عبد النبي وسمير محمد طه واحمد عزت ومحمد عصام وطارق جمال ونادى احمد على )

فيما بدء رمضان رجب المدير الفنى لعاملين غارب المباراة بتشكيل مكون من ( مرعى ابو القاسم وياسر عبد السميعع ووليد محمود وخالد خلف وعبد العظيم حسين وعلى مصطفى وعلى حسين ومحمد شعبان وكمال شريف ومحمد سعيد وباسل مصطفى ) وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من مصطفى خفاجة وامين كالا واسلام رائف.

ليرتفع رصيد الواسطى الرياضى للنقطة 21 فيما ارتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 13 .

وقال احمد الجيوشى المدير الفنلا للواسطى : الحمد لله علي التعادل مع عاملين غارب بملعبه والمحافظه علي الصداره رغم النقص العددي للواسطي ولاعبي الواسطى نموذج للعب الرجولى وتستحق كل تقدير واحترام وبالتوفيق والنجاح في القادم .

كما تعادل مطرطارس امام نظيره طامية فى ديربي فيومى من طابع خاص ليرتفع رصيد مطرطارس للنقطة 14 فيما ارتفع رصيد طامية للنقطة 13 .

وتعادل مركز شباب الفيوم " الساحة " امام شقيقه مركز شباب اطسا فى بنتيجة 1/1 ليرتفع رصيد ساحة الفيوم عند النقطة 15 فيما يرتفع رصيد مركز شباب اطسا عند النقطة 11 .

وبديربي أبناء بنى سويف نجح مركز شباب سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز هام ضيفا على شقيقه ناصر بنى سويف بهدف نظيف احرزه محمد جمال " كوليبالى " ليتوقف رصيد ناصر بنى سويف عند 6 نقاط فيما يرتفع رصيد سمسطا للنقطة 16 .

وسقط مركز شباب ابشواى فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 بملعبه امام نظيره ابو كساة فى لقاء فيومى ليتوقف رصيد ابشواى عند 7 نقاط فيما ارتفع يصل ابو كساة للنقطة 14 .

كما سقط ببا الرياضى فى فخ الخسارة بنتيجة 0 / 2 بملعبه ووسط جمهور بمباراته امام راس غارب ليتوقف رصيد ببا عند 5 نقاط فيما ارتفع رصيد راس غارب للنقطة 13 .

فيما لم يلعب سنورس مباريات هذا الاسبوع .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

Advertisements

1- الواسطى 21 نقطة

2 - سمسطا 16 نقطة

3 - ساحة الفيوم 15 نقطة

4 - مطرطارس 14 نقطة

5 - طامية 14

6 - ابو كساة 14 نقطة

7 - عاملين غارب 13

8- راس غارب 13

9- اطسا 11

10- سنورس 9

11- ابشواى 7

12- ناصر بنى سويف 6

13- ببا الرياضى 5