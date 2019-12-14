رياضة | التليفونات يستضيف بنى سويف بكلاسيكو الصعيد

تشهد الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مباراة كلاسيكية من طراز خاص حيث يستضيف تليفونات بنى سويف شقيقه بنى سويف الرياضى فى مباراة ديربي الكرة السويفية والصعيد ، ويسعى كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط وتقديم عرض كروى متميز يليق بمستوى الكرة ببنى سويف .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد شعبان يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة ويطمح للعودة للمربع الذهبي واستمرار المنافسة على الصعود للدورى الممتاز .



ابناء التليفونات نجحوا فى تحقيق الفوز بأربع مباريات أمام الفيوم والالمونيوم وطهطا وشبان قنا وتعادل التليفونات مباراتين أمام ديروط والمنيا فيما خسر الفريقان مباراتان أمام البنك الأهلى وسوهاج .



ويعتمد احمد شعبان المدير الفنى للفريق على لاعبيه مصطفى عبد الرحيم " كشرى " ومحمد أبو العلا ومحمود عبده وأحمد يوسف ومانجا فوادى وأحمد سقراط ووائل مصطفى ونانا كوامى.

فيما يسعى بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي فى استثمار الحالة المعنوية المرتفعة بصفوف الفريق بعد تحقيق الفريق الفوز بمباراته الاخيرة امام الفيوم والعودة للصدارة بفارق نقطة عن البنك الأهلى وتأكيد الصدارة بالقرعة الحالية ، ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 19 نقطة وذلك بعد نجاح الفريق فى تحقيق الفوز فى 6 مباريات أمام شبان قنا وسوهاج والمنيا والإعلاميين وديروط والفيوم فيما تعادل سلبيا بمباراته أمام بترول اسيوط وخسر أمام الالمونيوم بهدف نظيف .

ويغيب عن صفوف التليفونات لاعبه المتميز محمد رجب شيكو وذلك للإصابة للجهاد بالعضلة الضامة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق بالفترة الماضية.



ويعتمد حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على لاعبيه كريم اشرف ومصطفى صلاح " بلية " وعلى وزة ومعتز محروس وحسام البدرى وبلال سالم ومحمود بكرى ومحمود مكى .

ويغيب عبد الواحد عبد العزيز الجناح الأيمن عن صفوف بنى سويف للإصابة بمباراة الفيوم .

وكان بنى سويف والتليفونات قد تقابلا الموسم الماضى ثلاث مرات نجح بنى سويف فى تحقيق الفوز بنتيجة 1/2 بمباراة الدور الاول فيما فاز التليفونات بمباراة الدور الثانى بنتيجة 2/4 كما تقابلا بالدور التمهيدي ببطولة كأس مصر بالموسم الماضى وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن ينجح بنى سويف فى الفوز بركلات الترجيح .

Advertisements

وفى سياق متصل قال المهندس احمد سعد ، المشرف على الكرة بتليفونات بنى سويف : مباراة الغد هى ديربى الأشقاء بين فريقين كبار ونتمناها مباراة كبيرة وممتعة تليق باسم الناديين وسنقوم بالتقاط الصور التذكارية التى تجمع الفريقين ببعض تأكيدا على روح الأخوة والمحبة بين الناديين

وعقب المباراة سنقوم بتهنئة الفائز وشد اذر الخاسر والمباراة لا بد أن تعكس صورة حضارية وجميلة لممثلى محافظة بنى سويف وهذا هو الأهم بالنسبة لنا والفريق تدرب بجدية نظرا لأهمية المباراة بسبب فقدان الفريق خمس نقاط فى آخر مباراتين وما زلنا نطمح فى مواصلة المنافسة وهذا حق مشروع وسنقابل فريق كبير والدليل على ذلك أنه أول المجموعة ويمتلك جهاز ولاعبين كبار نقدرهم ونحترمهم آملين أن يحالفنا التوفيق فى القادم باذن الله و نتمنى مساندة جماهير محافظة بنى سويف المحترمة للفريقين والتشجيع بصورة حضارية ومثالية كما عودونا .

فيما قال المهندس محمد الواضح ، المشرف على الكرة بنادى بنى سويف : الفريق مركز فى المباراة القادمة لانها مع فريق منافس و ديربى المحافظه و بالتالى فهى مباراة من أقوى مباريات هذا الموسم و نسعى للفوز للحفاظ على الصدارة .

بينما قال ياسر التونى ، مدير الكرة ببنى سويف : مباراة ديربي حماسي كل فريق يسعى لحصد الثلاث نقاط ونسعى لإنهاء الدور الاول ونحن بصدارة المجموعة .

ويقود تليفونات بنى سويف جهاز فنى مكون من احمد شعبان مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان اصابات ملاعب وعلاج طبيعى والمهندس أحمد سعد تمساح مشرفا على الكرة .

فيما يقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وعلى جاد مسؤول قيد وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 14 نقطة فيما يحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 19 نقطة .