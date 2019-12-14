رياضة | أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد حمدي لاعب فريق الجونة قراره حول التوقيع لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وسط رغبة الإدارة في الحصول على خدماته.

ويرغب الزمالك في تدعيم صفوفه وضم حمدي الذي يتوقع له الجميع مستقبل واعد.

وكان رد اللاعب على إدارة الزمالك برفض التوقيع مشيرا إلى أن الأولوية لديه في الاحتراف الخارجي عن البقاء في الدوري المصري.

وأثنى مسئولو الزمالك على قدرات وامكانيات اللاعب بعد تألقه مع الجونة في الموسم الماضي ونجاحه في إثبات نفسه.

وجاء قرار إدارة الزمالك بالتحرك لضم اللاعب بعد رحيله بشكل نهائي من صفوف النادي الأهلي لكن اللاعب صدم إدارة الزمالك بقراره.