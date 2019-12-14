هل يكرر الهلال السعودي إنجاز الرجاء والعين في كأس العالم للأندية ؟ 

السبت 14 ديسمبر 2019

تغلب فريق الهلال السعودي على منافسه الترجي التونسي في مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بهدف نظيف أحرزه الفرنسي جوميز ، ليصعد بطل دوري أبطال آسيا إلى دور نصف النهائي ويضرب موعداً خاصاً مع فريق فلامنجو البرتغالي.



الهلال أمام فرصة ذهبية لمعادلة إنجاز الرجاء والعين

بهذا الفوز صعد الهلال السعودي إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ليضرب موعداً مع فريق فلامنجو البرتغالي ويصبح الزعيم أمام فرصة ذهبية لمعادلة إنجاز الرجاء المغربي الذي حصل على المركز الثاني في نسخة 2013 بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وأيضاً نادي العين في الانجاز العربي الثاني بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة من ريال مدريد 3-1 في مونديال 2018.

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الزعيم في مواجهة خاصة أمام فلامنجو البرتغالي

الهلال السعودي تنتظره مواجهه خاصة في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق فلامنجو البرتغالي الذي يتولى قيادته الفنية البرتغالي جيسوس مدرب الزعيم السابق .

موعد مباراة الهلال ضد فلامنجو

وفي سياق متصل تقام مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال السعودي ضد فلامنجو البرتغالي فى تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17_12_2019 بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد خليفة الدولي .