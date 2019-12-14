شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلي وحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، إسناد إدارة مباراة النادي الأهلي مع حرس الحدود بالأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، للحكم الدولي إبراهيم نور الدين. وتقام المباراة السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

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