شكرا لقرائتكم مدافع المصري يواصل التأهيل من الرباط الصلبيي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات الودية للفريق خلال شهر مارس الماضي ، ليُجري بعدها عملية جراحة بألمانيا قبل عودته لمصر وبدء برنامجه التأهيلي بعد قضاء فترة النقاهة.
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