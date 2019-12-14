شكرا لقرائتكم مدافع المصري يواصل التأهيل من الرباط الصلبيي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفلسطيني محمد صالح مدافع المصري البورسعيدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى ، حيث اشتمل برنامج اليوم على عدد من تدريبات المرونة والتحمل ، بالإضافة إلى بعض تدريبات العدو الخفيف.

كان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات الودية للفريق خلال شهر مارس الماضي ، ليُجري بعدها عملية جراحة بألمانيا قبل عودته لمصر وبدء برنامجه التأهيلي بعد قضاء فترة النقاهة.