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مدافع المصري يواصل التأهيل من الرباط الصلبيي

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جدة - عمرو شويل واصل الفلسطيني محمد صالح مدافع المصري البورسعيدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى ، حيث اشتمل برنامج اليوم على عدد من تدريبات المرونة والتحمل ، بالإضافة إلى بعض تدريبات العدو الخفيف.

 

كان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات الودية للفريق خلال شهر مارس الماضي ، ليُجري بعدها عملية جراحة بألمانيا قبل عودته لمصر وبدء برنامجه التأهيلي بعد قضاء فترة النقاهة.

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