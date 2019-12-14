شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يحضر مران الفريق لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر
وهنأ رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على تصدر جدول الدوري والفوز على المصري، موجها لهم الشكر على الأداء الجيد والروح الكبيرة التى يظهر بها الفريق واللفتة الطيبة بإهداء الفوز له، مطالبا إياهم باستمرار التفوق وحصد نقاط مباراة دجلة للاستمرار على الصدارة.
وكان لاعبو الفريق قد أهدوا الفوز على المصرى إلى المهندس محسن صلاح الذي حرص على زيارة الفريق فور عودته من رحلة عمل بالخارج.
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