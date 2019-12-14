شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يحضر مران الفريق لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على حضور مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت في إطار استعداد الفريق لمواجهة وادي دجلة التى ستقام بعد غد الاثنين في الجولة الثامنة للدوري.

وهنأ رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على تصدر جدول الدوري والفوز على المصري، موجها لهم الشكر على الأداء الجيد والروح الكبيرة التى يظهر بها الفريق واللفتة الطيبة بإهداء الفوز له، مطالبا إياهم باستمرار التفوق وحصد نقاط مباراة دجلة للاستمرار على الصدارة.

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وكان لاعبو الفريق قد أهدوا الفوز على المصرى إلى المهندس محسن صلاح الذي حرص على زيارة الفريق فور عودته من رحلة عمل بالخارج.