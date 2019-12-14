شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لـ مدافع المصرى قبل عودته للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفلسطيني محمد صالح، مدافع المصري البورسعيدي، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى، حيث اشتمل برنامج اليوم على عدد من تدريبات المرونة والتحمل، بالإضافة إلى بعض تدريبات العدو الخفيف.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات الودية للفريق خلال شهر مارس الماضي، ليُجري بعدها عملية جراحة بألمانيا قبل عودته لمصر وبدء برنامجه التأهيلي بعد قضاء فترة النقاهة.