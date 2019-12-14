شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق المركز الثالث بالبطولة الإفريقية لأندية سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاع فريق الأهلي حسم المركز الثالث ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" وذلك بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 88-65 .

وسيطر الأهلي على المباراة منذ بدايتها حيث أنهى الربع الأول بنتيجة 23-10 لصالحه واستمر في التفوق لينهي الربع الثاني بنتيجة 48 -31 وفي الربع الثالث واصل الأهلي في التقدم لينتهي بنتيجة 70 - 48 ثم تستمر المباراة على هذا الشكل لتنتهي بنتيجة لصالح الأهلي 88 - 65 .

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من جانب آخر استطاع فريق سي إن إس إس الكونغولي حسم المركز الخامس بعد الفوز على فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ، كما جاء وزارة جبل النار النيجيري في المركز السابع بينما احتل فريق اينرجي البنيني المركز الثامن.

و من المنتظر أن تقام بعد قليل مباراة مباراة النهائي بين إنتر كلوب الأنجولي وفيرو فيارو الموزمبيقي"حامل اللقب "