شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: لا نفكر فى كلاسيكو الأهلى.. نركز فى نقاط نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، أن الجهاز الفنى حرص على التحدث مع اللاعبين على التركيز بمواجهة نادى مصر والابتعاد تماما عن التفكير بلقاء الأهلى فى الجولة بعد المقبلة.

ويحل الدراويش ضيفا غدا على الفريق الصاعد للدورى الممتاز باستاد الكلية الحربية، قبل أن يلتقى الأهلى يوم الخميس المقبل فى قمة الأسبوع التاسع بالمسابقة.

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وأضاف مدرب الدراويش: "ما يشغلنا فى الوقت الراهن هو الثلاث نقاط أمام فريق لا يستهان به على الإطلاق، فهو يرغب دائما فى الظهور بشكل مميز أمام الفرق الجماهيرية الكبرى".

وأتم حديثه: "نتعامل مع تلك المباراة بجدية كاملة وباعتبارها بطولة منفصلة من أجل السعى نحو الاستمرار فى الانتصارات وتحقيق مزيد من التقدم بجدول الدورى".