شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: لا نفكر فى كلاسيكو الأهلى.. نركز فى نقاط نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويحل الدراويش ضيفا غدا على الفريق الصاعد للدورى الممتاز باستاد الكلية الحربية، قبل أن يلتقى الأهلى يوم الخميس المقبل فى قمة الأسبوع التاسع بالمسابقة.
وأضاف مدرب الدراويش: "ما يشغلنا فى الوقت الراهن هو الثلاث نقاط أمام فريق لا يستهان به على الإطلاق، فهو يرغب دائما فى الظهور بشكل مميز أمام الفرق الجماهيرية الكبرى".
وأتم حديثه: "نتعامل مع تلك المباراة بجدية كاملة وباعتبارها بطولة منفصلة من أجل السعى نحو الاستمرار فى الانتصارات وتحقيق مزيد من التقدم بجدول الدورى".
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