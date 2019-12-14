شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم السبت منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الجمهورية مواليد 2003، والتي شهدت أكثر من مباراة مثيرة، كان أبرزها فوز الزمالك على طنطا بهدف نظيف، كما فاز الأهلي على حرس الحدود بنفس النتيجة أيضا.

وسجل أحمد محمود ناشئ القلعة البيضاء هدف الفوز للزمالك على حساب طنطا. وكانت النتيجة الأبرز هي اكتساح المقاولون العرب لشباب مصر المقاصة برباعية نظيفة، كما فاز بيراميدز على الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء باقي نتائج الجولة كالتالي:

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