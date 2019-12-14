شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول تدريب لكهربا على ملعب "التتش" بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، أول تدريباته المنفردة على ملعب التتش بالجزيرة، بفرمان من رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي فضل تأخر انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية حتي يتم تجهيزه بالشكل المناسب.

وخاض كهربا تدريبات الجرى حول الملعب، كما أدى بعض التمارين البدنية من أجل تجهيزه بشكل جيد قبل الانضمام لتدريبات المارد الأحمر الجماعية.

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وانتقل كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع افيش البرتغالي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي المدون في عقده والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار.