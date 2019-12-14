شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عبداللطيف الدوماني من تدريب نبروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عبد اللطيف الدومانى باستقالته من تدريب نبروه بعد سلسلة من النتائج السلبية والتى واجه فيها الفريق سوء حظ بدورى القسم الثالث . كان عبد اللطيف الدومانى قد نجح فى الموسم الماضى بالصعود مع فريق بيلا من القسم الثالث للقسم الثانى وتركه لتولى القيادة الفنية لنبروه . ويحاول احمد المسيرى رئيس مجلس إدارة نبروه إقناع الدومانى بالعدول عن الإستقالة والعودة لقيادة الفريق فى ظل تلاحم المباريات .

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