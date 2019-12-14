شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 8 لاعبين انتقلوا للأهلي عبر إنبي.. كهربا أخرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن السر في إنبي لمن يحلم بارتداء القميص الأحمر، ففي السنوات الأخيرة فتح النادي الأهلي خط صفقات مباشر مع زعيم الأندية البترولية فأمهر من مر على القلعة البترولية وبزغ نجمه ارتدى القميص الأحمر بعد فترة وجيزة من التألق على المستطيل الأخضر، وسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأهلي حصد الذهب البترولي قبل غيره من الأندية وكان أخرهم محمود عبد المنعم كهربا أحدث صفقات الأهلي.

8 لاعبين مروا على إنبي قبل القدوم للأهلي كانوا من أمهر اللاعبين الذين عرفتهم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

لمعرفة الـ 8 لاعبين الذين انتقلوا للأهلي مرو على إنبي عبر سوبر كورة.. من هنا