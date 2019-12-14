40 دقيقة تدريبات بدنية للاعبي الأهلي وعبد الحفيظ يجتمع مع الطبيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة مطولة للتدريبات البدنيه تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال بالفريق. وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب وفقرات بدنية بالكرة وذلك لمدة 40 دقيقة من بداية المران الذي يقام مساء اليوم . فيما اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بخالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين. Advertisements واجتمع عبد الحفيظ بالطبيب للاستفسار عن حالة ياسر إبراهيم الذي غادر المران لشكوى عضلية، فيما حرص مدير الكرة أيضا على الاطمئنان على بقية اللاعبين المصابين وموعد عودة للمران. ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

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