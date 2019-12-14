بايرن ميونخ يقسو على فيردر بريمين بسداسية في البوندسليجا

السبت 14 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي بايرن ميونخ وفيردر بريمن، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الألماني، بفوز بايرن ميونخ بستة أهداف مقابل هدف.



جاء الهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، لصالح فريق فيردر بريمين عن طريق اللاعب ميلوت راشيكا.

تم تمكن بايرن ميونخ من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الأولي من الوقت البدل ضائع من الشوط الأول عن طريق اللاعب فليبيي كوتينيو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع تمكن ليفاندوفسكي من إضافة الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ.

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وفي الدقيقة 63 من الشوط الثاني، تمكن كوتينيو من إحراز الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 63.

وبعدها بسبع دقائق، تمكن ليفاندوفسكي،من إحراز الهدف الرابع للبافاري في الدقيقة 72.

وبعدها بثلاث دقائق تمكن توماس مولر، من إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 75.

وبعدها بثلاث دقائق، تمكن كوتينيو من إضافة الهدف السادس لبايرن ميونخ، في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة 27 يحتل بها المركز الرابع، فيما يظل فيردر بريمن عند النقطة 14 يحتل بها المركز الخامس عشر.