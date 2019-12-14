شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يواصل سلسلة هزائمه في الدوري الإنجليزي بخسارة أمام برنموث والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي الهظيمة الثالثوة له على التوالي في الدوري الإنجليزي، وهذه المرة أمام ضيفه بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

سجل الضيوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 عبر دان جوسلينج من تمريرة جيفرسون ليرما، وقد أحتسبه حكم المباراة بعد اللجوء للفار. بذلك يتلقى تشيلسي هزيمته الثالثة على التوالي بعد وست هام وإيفرتون، ويتجمد رصيده عند النقطة 29، فيما يرتفع رصيد بورنموث عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.

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