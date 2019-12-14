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نورويتش يعطل قطار ليستر بتعادل مخيب في البريميرليج

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

وقع فريق ليستر سيتي أصحاب بفخ التعادل الإيجابي هدف لمثله أمام ضيفه نورويتش سيتي، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من ، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كينج باور".

تقدم نورويتش سيتي عن طريق لاعبه تيمو بوكي الدقيقة ٢٦ ليتعادل ليستر سيتي عبر جيمي فاردي بالدقيقة ٣٨.

بهذه النتيجة يتعطل ركاب ليستر سيتي بقيادة "براندن رودجرز" عند النقطة ٣٩ ليقع ويتوسع الفارق مع المتصدر لعشر نقاط، بينما يرفع نورويتش سيتي رصيده للنقطة الثانية عشر في المركز التاسع عشر.

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