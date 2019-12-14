برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد في الليجا

السبت 14 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريق برشلونة، أمام نظيرة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب أنويتا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



افتتح اللاعب أويارزابال التهديف لمصلحة ريال سوسيداد من ضربة جزاء في الدقيقة 12.

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ثم تمكن أنطوان جريزمان من إضافة هدف التعادل لمصلحة برشلونة، بعد تمريرة من لويس سواريز في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني، تمكن سواريز من إضافة الهدف الثاني من تمريرة ميسي.

ثم تعادل ريال سوسيداد عن طريق اللاعب إيساك، بعد تمريرة من ناتشو مونريال، في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة يحتل بها صدارة الليجا، بينما يرتفع رصيد ريال سوسيداد إلى النقطة 28 يحتل بها المركز الرابع.