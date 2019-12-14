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شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يضرب ماينز برباعية نظيفة في البوندسليجا والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا ساحقا علي نظيره ماينز برباعية نظيفة في الاسبوع الخامس عشر في إطار منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا" .
وافتتح قائد الفريق ماركو رويس التسجيل في الشوط الأول في الدقيقة ٣٢ بعد تمريرة رائعة من المدافع هوملز لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف .
وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني ليضيف سانشو الهدف الثاني لصالح دورتموند في الدقيقة ٦٦ ، ليأتي هازارد ليمضي علي الهدف الثالث في الدقيقة ٦٩ وفي الدقيقة ٨٤ يضيف الظهير الأيسر سكولز الهدف الرابع لتنتهي المباراة برباعية نطيفة .
ويعتلي بورسيا دورتموند إلي المركز الثالث برصيد ٢٩ نقطة ، ويهبط ماينز إلي المركز ال١٤ برصيد ١٥ نقطة
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