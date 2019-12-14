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دورتموند يضرب ماينز برباعية نظيفة في البوندسليجا

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا ساحقا علي نظيره ماينز برباعية نظيفة في الاسبوع الخامس عشر في إطار منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا" .

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وافتتح قائد الفريق ماركو رويس التسجيل في الشوط الأول في الدقيقة ٣٢ بعد تمريرة رائعة من المدافع هوملز لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف .

وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني ليضيف سانشو الهدف الثاني لصالح دورتموند في الدقيقة ٦٦ ، ليأتي هازارد ليمضي علي الهدف الثالث في الدقيقة ٦٩ وفي الدقيقة ٨٤ يضيف الظهير الأيسر سكولز الهدف الرابع لتنتهي المباراة برباعية نطيفة .

ويعتلي بورسيا دورتموند إلي المركز الثالث برصيد ٢٩ نقطة ، ويهبط ماينز إلي المركز ال١٤ برصيد ١٥ نقطة 

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