دورتموند يضرب ماينز برباعية نظيفة في البوندسليجا

السبت 14 ديسمبر 2019

حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا ساحقا علي نظيره ماينز برباعية نظيفة في الاسبوع الخامس عشر في إطار منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا" .

Advertisements

وافتتح قائد الفريق ماركو رويس التسجيل في الشوط الأول في الدقيقة ٣٢ بعد تمريرة رائعة من المدافع هوملز لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف .

وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني ليضيف سانشو الهدف الثاني لصالح دورتموند في الدقيقة ٦٦ ، ليأتي هازارد ليمضي علي الهدف الثالث في الدقيقة ٦٩ وفي الدقيقة ٨٤ يضيف الظهير الأيسر سكولز الهدف الرابع لتنتهي المباراة برباعية نطيفة .

ويعتلي بورسيا دورتموند إلي المركز الثالث برصيد ٢٩ نقطة ، ويهبط ماينز إلي المركز ال١٤ برصيد ١٥ نقطة