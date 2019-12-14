شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواصل إهدار النقاط في «أنويتا» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط برشلونة في فخ التعادل خارج قواعده، عندما تعادل بنتيجة 2-2 ضد ريـال سوسيداد في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ 17 من «لاليجا».

وحافظ برشلونة على صدارة الترتيب بعد أن ارتفع رصيد الفريق إلى 35 نقطة، لكن الفريق بات مهددًا بخسارة الصدارة في حال تحقيق ريـال مدريد (34 نقطة) للانتصار غدًا ضد فالنسيا في ختام مباريات الجولة.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل سيئ مع استقباله هدفا بعد 10 دقائق فقط من البداية عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، ليسجل لاعب الوسط المهاجم الإسباني ضد برشلونة في لاليجا للمرة الثانية بعد هدفه ضده في عام 2016.

وعدل برشلونة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل في ملعب أنويتا (معقل ريال سوسيداد) في لاليجا للمرة الأولى منذ عام 2015 (مع أتلتيكو مدريد).

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ووضع لويس سواريز الضيوف في المقدمة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن السويدي أليكساندر إسحاق أعاد اصحاب الأرض للمباراة بعد تسجيله هدف التعادل مع مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الثاني.

وأصبح إسحاق رابع لاعب سويدي يسجل ضد برشلونة في لاليجا، والأول منذ جون جوديتي، لاعب نادي سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس سابقًا.

وجاء هدف ريال سوسيداد الثاني ليتلقى برشلونة 20 هدفا بعد أول 16 جولة للفريق في موسم من لاليجا (الفريق له مباراة مؤجلة ضد ريال مدريد)، ليستقبل الفريق 20 هدفا بعد أول 16 مباراة من لاليجا للمرة الأولى منذ موسم 1991/1992.

وخسر برشلونة النقاط مجددًا في ملعب أنويتا، ليكون معقل ريال سوسيداد هو أكثر ملاعب لاليجا التي خسر برشلونة نقاطا عليها خلال العقد الحالي (بداية من موسم 2010/2011)، مع وصول عدد النقاط التي خسرها العملاق الكتالوني في هذا الملعب إلى 21 نقطة. (برشلونة خسر 20 نقطة في سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، خلال العقد الحالي).

ولم يحقق برشلونة الفوز في ملعب أنويتا سوى في 8 مناسبات فقط من بين آخر 26 مباراة رسمية (24 في الدوري و2 في الكأس)، متعرضًا للخسارة في 8 مناسبات، ومتعادلًا في 10.