شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يتعادل مع نوريتش 1-1 في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق ليستر سيتي مع ضيفه نوريتش سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «كينج باور» ضمن الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تقدم المهاجم تيمو بوكي بهدف للضيوف في الدقيقة 26، لكن ليستر أدرك التعادل من هدف احتسب للحارس تيم كرول الذي حول رأسية المهاجم جيمي فاردي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وارتفع رصيد ليستر بهذا التعادل إلى 39 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج، ورصيد نوريتش إلى 12 نقطة يحتل بها المركز التاسع عشر.

وفي باقي مباريات الجولة- التي لعبت بنفس التوقيت- فاجأ بورنموث مضيفه تشيلسي بالفوز عليه بهدف نظيف في «ستامفورد بريدج»، وتغلب بيرنلي على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف، وشيفليد يونايتد على أستون فيلا بثنائية نظيفة.