شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يشكو الأهلي لـ«فيفا» لتحريض «كهربا» على الهروب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، يتهم فيها النادى الأهلى ومجلس إدارته بتحريض اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا على الهروب من النادى الأبيض، والانضمام للنادى البرتغالى، تمهيدا للتعاقد معه عقب حصول اللاعب على بطاقة دولية مؤقتة.

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ودعم مجلس إدارة القلعة البيضاء شكواه ضد اللاعب بمجموعة من الفيديوهات والتصريحات والأخبار التي تؤكد أن مجلس إدارة الأحمر قام بتحريض اللاعب، وتُسمى هذه الشكوى في الاتحاد الدولى شكوى تحريضية، ويوجد في قوانين «فيفا» ما يتعلق بمثل هذه الأمور، والتى يترتب عليها توقيع عقوبات على النادى المحرض للاعب على الهروب.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن النادى لن يترك حقه في اللاعب، وأن الملف بالكامل أمام الاتحاد الدولى، كما أن المجلس قدم شكوى في الأهلى لتحريضه اللاعب على الهروب من النادى، على الرغم من ارتباطه مع النادى بعقد ممتد، وقال رئيس الزمالك: «هل هذه هي المبادئ التي يتحدثون عنها؟ هل المبادئ أن تقوم بتحريض لاعب للهروب من ناديه حتى تتعاقد معه؟ النادى لن يترك حقه سواء من اللاعب أو من الأهلى، وسنحصل عليه مهما كانت المدة، خصوصا من اللاعب الذي نسى فضل الأبيض عليه منذ التعاقد معه من نادى إنبى، حيث إن اللاعب اكتسب شهرته من الزمالك، وكل الأموال التي تقاضاها سواء داخل النادى أو في الإعارات كانت بفضل تواجده في الزمالك، حتى انضمامه للمنتخب كان بسبب تواجده في الزمالك، وبعد كل هذا لم يصن الجميل، بعدما كان يبكى على الفريق ويحتفل مع الجماهير ويُقبل شعار النادى.

في شأن مختلف، انتظم لاعبو الفريق الأساسيون في التدريبات الجماعية أمس بعد حصولهم على راحة أمس الأول من المباراة الودية أمام فريق الشباب بقرار من الجهاز الفنى عقب مباراة بيراميدز، وعاد اللاعبون للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة الجيش المقبلة المقرر لها غدا الإثنين.