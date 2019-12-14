شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تضرب «موراي» من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «التايمز» الإنجليزية أن أندى موراى المصنف أول عالميا سابقًا فى كرة المضرب، ألغى الخميس جولته الإعدادية للموسم الجديد 2020 فى مدينة ميامى الأمريكية، والتى كانت لأسبوعين، وذلك بسبب استمرار معاناته من إصابة فى الورك. وقالت الصحيفة إن موراى (32 عاما) لا يزال يعانى من الإصابة التى تعرض لها فى كأس ديفيز فى العاصمة الإسبانية مدريد فى منتصف نوفمبر الماضى.

وخاض «موراى» مباراة واحدة فى الفردى فى كأس ديفيز قبل أن يضطر إلى الانسحاب من باقى مباريات المسابقة التى ودعتها بريطانيا من الدور نصف النهائى على يد إسبانيا التى توجت لاحقا باللقب على حساب كندا. وتابعت الصحيفة أن الإصابة لن تحرم موراى من المشاركة فى بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، فى ملبورن من 20 يناير إلى 2 فبراير المقبلين. ويشارك «موراى»، المصنف حاليًا فى المركز 126 عالميا، فى بطولة أستراليا ببطاقة دعوة. وقبل ذلك، سيخوض البريطانى الفائز بالبطولة الأسترالية مرتين، غمار النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين، التى تنطلق فى الثالث من يناير المقبل فى ثلاث مدن أسترالية هى بريزبين وبيرث وسيدنى.

وكان موراى حقق عودة رائعة إلى الملاعب هذا العام، وتوج فى أكتوبر الماضى بلقب دورة أنفير البلجيكية، الأول له منذ عام 2017، وذلك بعد تسعة أشهر تقريبًا من العملية الجراحية الثانية، التى خضع لها فى الفخذ الأيسر والتى أرغمته على الإعلان فى يناير الماضى عن احتمال اعتزاله اللعب بسببها.