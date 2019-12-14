شكرا لقرائتكم خبر عن والد نيمار يكشف كواليس مثيرة في صفقة «الساحر» وبرشلونة المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف والد المهاجم البرازيلى نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، أن اللاعب سيتوصل لاتفاق مع ناديه السابق برشلونة الإسبانى بشأن الدعوى القضائية التي تقدم بها عام 2017 ضد البارسا بعد رحيله عن الفريق الكتالونى.

ويطالب نيمار برشلونة بدفع 3.5 مليون يورو عن قضائه آخر شهر بصفوفه قبل الرحيل في 2017 لنادى العاصمة الفرنسية. كانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية قالت إن نيمار يتهم نادى برشلونة بـ«سوء النية» لعدم دفعه جزءا من راتبه و«القيام بأعمال انتقامية» بسبب رحيله رغما عن إدارة النادى الكتالونى عبر اللجوء للشرط الجزائى (222 مليون يورو). لكن والد اللاعب نفسه أكد في تصريحات إذاعية لشبكة «كادينا سير»: «هذا أمر قديم، يخص فسخ التعاقد عندما رحل، خاصةً أننا شعرنا بالأذى في ذلك الوقت». وأضاف: «نيمار وبرشلونة سيصلان بالتأكيد لاتفاق عاجلا أم آجلا وسيكون الأفضل للجميع، كل شىء في طريقه للحل، لا شىء يدعو للقلق بالنسبة لنا أو لبرشلونة».

وأتم وكيل أعمال اللاعب تصريحاته بالحديث عن إمكانية عودة نيمار لمزاملة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى في برشلونة قائلا: «لا نعرف، لديه عقد مع PSG».

يُذكر أن صاحب الـ27 عاما أعلن عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضى، وكان قريبا بشدة من العودة إلى برشلونة، لكن تعثرت الصفقة في النهاية ليبقى اللاعب في باريس وسط غضب مشجعى النادى.

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على الجانب الآخر، أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، الخميس، أن مباراة الكلاسيكو بين الفريق الكتالونى وريال مدريد «ستُقام» 18 من الشهر الجارى على ملعب (كامب نو) كما كان مخططا لها و«لن تؤجل مرة أخرى».

وأصر بارتوميو خلال لقاء مع الصحفيين على وضع المباراة في وضعها الطبيعى، وهو اللقاء الذي سيخوضه الفريقان من أجل صدارة جدول الترتيب.

وقال رئيس برشلونة: «خوض مباراة الكلاسيكو هو مسؤوليتنا جميعا. نعلم أننا نعيش في وقت سياسى واجتماعى صعب ولكننى مقتنع بأنه من الممكن خوض مباراة كرة قدم وتحقيق المطالب المدنية والسلمية».

وبدا بارتوميو غير قلق بشأن الدعوة التي أطلقها تيار تسونامى الديمقراطى نحو الاستقلالية بشأن الحضور لملعب المباراة والمشاركة في مظاهرة احتجاجا على قرار عملية السيادة الكتالونية. وأوضح رئيس النادى الكتالونى: «ملعبنا تاريخيا دائما ما كان مكانا لحرية التعبير. أشجعكم على الحضور للكامب نو برفقة عائلاتكم وأصدقائكم كما هو معتاد دائما. وأتمنى أن نفوز في اللقاء».

يُذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسبانى لكرة القدم قامت بتأجيل مباراة الكلاسيكو في كامب نو، والتى كانت مقررة 26 أكتوبر، لتصبح يوم 18 ديسمبر، بسبب الأحداث السياسية التي شهدها إقليم كتالونيا.