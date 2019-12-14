شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يهزم الترجي بهدف «جوميز» ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الهلال السعودي إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في أول مشاركة له بالبطولة، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف.
فعلى أرضية ملعب جاسم بن حمد، انتهى الشوط الأول سلبيًا، رغم التفوق الكامل للهلال، لكنه فشل بتسجيل الهدف.
وفي الشوط الثاني، نجح «الزعيم» في خطف هدف الفوز عبر البديل الفرنسي، بافتيمبي جوميز، عند الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بهذا الهدف.
وبهذا الفوز، ضرب الهلال موعدا مع فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، إذ سيلاقي الفريق مدربه السابق، خيسوس.
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