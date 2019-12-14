- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريق برشلونة، أمام نظيرة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب أنويتا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
افتتح اللاعب أويارزابال التهديف لمصلحة ريال سوسيداد من ضربة جزاء في الدقيقة 12.
ثم تمكن أنطوان جريزمان من إضافة هدف التعادل لمصلحة برشلونة، بعد تمريرة من لويس سواريز في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني، تمكن سواريز من إضافة الهدف الثاني من تمريرة ميسي.
ثم تعادل ريال سوسيداد عن طريق اللاعب إيساك، بعد تمريرة من ناتشو مونريال، في الدقيقة 62.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة يحتل بها صدارة الليجا، بينما يرتفع رصيد ريال سوسيداد إلى النقطة 28 يحتل بها المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.