كاريلو.. أفضل لاعب وأفضل تمريرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج لاعب الهلال أندريه كاريلو بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الترجي أمس.

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وأعرب كاريلو عن سعادته بالفوز على الترجي في بداية مشوار الفريق بمونديال الأندية، مؤكدا أنه يتطلع بشغف شديد لمواجهة فلامنجو في المربع الذهبي للبطولة.

وأوضح اللاعب الذي صنع هدف المباراة الوحيد لقوميز «لم نأت فقط للمشاركة وإنما للذهاب بعيدا في البطولة، أعرف جورجي جيسوس جيدا وسبق له تدريبي في بنفيكا، فلامنجو فريق كبير وصعب المراس ويعرفنا ويعرف عددا من اللاعبين وربما يتفوق علينا بشكل طفيف، لكن الفرص ستكون متكافئة تماما في مباراتنا أمامه».

وعن هدف المباراة، قال «أعتقد أن الهدف كان جميلا، والأجمل التمريرة التي صنعت الهدف، قوميز من أبرز اللاعبين وأهنئه على الهدف».