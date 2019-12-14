الأهلي ينقل منافسته للعيادات والمستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

من الطبيعي أن يفقد فريق لاعبا أو اثنين أو ثلاثة لاعبين في قائمته الرئيسية بسبب الإصابات، لكن لا يبدو طبيعيا أن يصل عدد الغيابات بسبب الإصابات في فترة زمنية واحدة إلى نحو 7 لاعبين مؤثرين يشكلون أعمدة رئيسية بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الطامح للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، حتى بات النادي هذا الموسم مأوى للإصابات المختلفة مع اشتداد المنافسة ودخول الدوري جولته الـ11.

في المقابل، بدأ الأهلي استعادة خدمات لاعبين افتقدهم منذ بداية الموسم كالثنائي مهند عسير ومعتز هوساي، فيما يتأرجح ظهور مهاجم الرأس الأخضر تفاريس ديجانيني بين المشاركة والغياب لكثرة إصاباته وعودته ثم غيابه.

أين الخلل؟

طرحت الصحيفة أمام استشاري العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب مؤسس مراكز فيزيك للعلاج الطبيعي والتأهيل الدكتور رفيق مأمون، توالي إصابات لاعبي الأهلي باحثة عن الأسباب، حيث قال إن كثرة الإصابات في ناد معين لا يتحمل مسؤوليتها الجهاز الطبي، وإنما يتحملها اللاعب ومدرب الأحمال.

وعن إصابات لاعبي الأهلي المتكررة هذا الموسم، قال «أسبابها تنحصر في الإجهاد العضلي وعدم التوازن بين العضلات وخلل في المقاومات البدنية، وخلل في التكنيك الحركي أدى إلى الإصابات الحالية».

ونوه الدكتور رفيق بأهمية التزام اللاعب بالتعليمات والنظام الصحي من ناحية النوم والغذاء والابتعاد عن المنبهات للمحافظة على الجسم سليما بعيدا عن الإصابة، ناصحا الأندية بحسن اختيار مدرب اللياقة والأحمال، لأنه قد يكون سببا رئيسا لكثرة الإصابات بسبب إهماله في بعض التمارين.

إصابات الكاحل

وأوضح الدكتور رفيق أن إصابات مفصل الكاحل تأتي في التصنيف الأول على حسب الإحصاءات الرسمية كأكثر الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، وقد تحدث بسبب سوء أرضية الملعب أو استخدام حذاء رياضي لا يتناسب مع أرضية الملعب، مؤكدا أهمية توجيه اللاعبين لاقتناء الحذاء المناسب.

وأضاف «قد يكون الاحتكاك أو الخشونة أيضا من بعض اللاعبين سببا في حدوث الإصابة، ويجب على اللاعب تفادي مثل هذه الالتحامات لتجنب الإصابة».

الإصابات العضلية

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وفيما يخص الإصابات العضلية أوضح الدكتور رفيق أنها تحتل المرتبة الثانية بعد إصابات الكاحل، ويكثر حدوثها بسبب العوامل الذاتية للاعب من مشاكل بدنية أو خلل في التوازن أو اختلاف في نسب العضلات، مبينا أن الحل يتمثل بالقياسات البدنية الرياضية اللازمة لكل اللاعبين، مشيرا إلا أنه ورغم أهمية عمل هذه القياسات في تحديد مدى جاهزية اللاعب ومعرفة مواطن الخلل لديه، والعمل على تحسنيها لتفادي تكرار الإصابات، إلا أن الأندية لا تهتم بها، مشددا على ضرورة إجراء هذه القياسات مرتين على الأقل خلال الموسم للتأكد من عدم تعرض اللاعب للإصابة.

مصابو الأهلي في الفترة الحالية

1. محمد العويس يغيب فترة طويلة بعد تعرضه لكسر بعظمة الوجه

2. عمر السومة أجرى عملية الفتق ستبعده شهرا

3. خالد البركة أجرى عملية جراحية أسفل عضلات البطن

4. يوسف البلايلي يعاني تمزقا في عضلة سيغيبه شهرا

5. محمد خبراني يعاني تمزقا بعضلة الفخذ يغيب إثره بين أسبوعين وثلاثة أسابيع

6. سعيد المولد يغيب أسبوعين لإصابته بالتواء في الكاحل

7. محمد المجحد يغيب أسبوعين لإصابته بالتواء في الكاحل

أبرز أسباب الإصابات

الإجهاد العضلي

عدم التوازن بين العضلات

خلل في المقاومات البدنية

خلل في التكنيك الحركي

سوء أرضية الملعب

استخدام حذاء رياضي لا يتناسب مع أرضية الملعب

الاحتكاك أو الخشونة من بعض اللاعبين

أبرز النصائح لتفادي الإصابات