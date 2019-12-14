اعتزال الناجي من تحطم الطائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن لاعب فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم، الناجي من تحطم الطائرة في 2016 التي تسببت في وفاة أغلب زملائه، هيليو نيتو اعتزاله كرة القدم.
وقال نيتو «جسدي لا يمكنه التحمل بعد الآن، الآلام أصبحت أقوى من المتعة، لا أشعر بمشاكل في حياته اليومي، ولكني تعرضت لآلام شديدة في الركبة والظهر أثناء التدريب مع الفريق».
ويعد نيتو (34 عاما) أحد الناجين الستة من حادث الطائرة، والذي وقع عندما كانت طائرة تقل الفريق لخوض نهائي بطولة «كوبا سود أمريكانا» في ميديلين، حيث تحطمت الطائرة بالقرب من المدينة الكولومبية في نوفمبر 2016.
والمتوفون البالغ عددهم 71 شخصا كان أغلبهم من لاعبي الفريق بالإضافة للمدربين والصحفيين.
وعاد نيتو لممارسة كرة القدم بعدما خضع لفترة طويلة من إعادة التأهيل.
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