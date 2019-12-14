شكرا لقرائتكم البلدوزر الجديد وكهربا يشعلان السوشيال ميديا بين الأهلي و الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشتعلت السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بين جماهير الأهلي و الزمالك بسبب الاحداث الساخنه التي حدثت على الساحه الكرويه.

فالبداية كانت عن مصطفى محمد بعدما أحرز الهدف الأول للزمالك في فوز القلعة البيضاء امام بيراميدز بثنائية نظيفه، و أشتعلت الحرب بين جماهير القطبين بسبب تصريحات أحمد بلال قبل المباراة و قال أن مصطفى محمد لن يسجل امام بيراميدز و راهن على ذلك.

و بعد انتهاء اللقاء مباشرة هاجمت جماهير الزمالك أحمد بلال لاعب الأهلي السابق بقوه و ذلك تحديداً بعد احراز مصطفى محمد لهدف، في المقابل دافعت جماهير الأهلي عن لاعبهم السابق و بدأت المناوشات بين كلاً الجمهورين، و وصل الامر لبعض التصريحات من جانب بعض لاعبي الزمالك السابقين و أحمد بلال على صدى تصريحاته لتشتعل السوشيال ميديا أكثر و وصل بين بعض الجمهور للسباب.

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كهربا في الأهلي

بعدما نجح الأهلي في التوقيع مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق لمدة 4 سنوات و نصف في صفقة انتقال حر، اشتعلت السوشيال ميديا و بسبب ضم الأهلي للاعب و استشهد البعض بأن اللاعب من حق الزمالك و فسخ عقده مع القلعة البيضاء و انتقاله للأهلي غير قانوني، لتعيش السوشيال ميديا حالة من الهجوم على كهربا من جانب جماهير الزمالك في المقابل دفاع عن اللاعب و ترحيب به للعودة إلى بيته من جانب جماهير الأهلي.