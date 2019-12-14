شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سرقة كأس أفريقيا عاما 1990 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر أجتماعا طارئا لمناقشة ما أثير فى مواقع التواصل الأجتماعى عن سرقة أحد موظفى الاتحاد لكأس أفريقيا للرجال عام 1990 والذى من معدن "الفضة الخالص " ومحاولة بيعه فى منطقة الجمالية بوسط القاهرة وضبطه من رجال المباحث قبل تدخل مسئول باتحاد اليد لانهاء الأمر.

نشرت أحدى صفحات التواصل الأجتماعى "فيس بوك " أن أحد موظفى اتحاد كرة اليد قام بسرقة كأس فضة خالص ، خاص ببطولة أفريقيا للرجال 1990 وحاول بيعه فى منطقة الجمالية بالقاهرة ولكن تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث قبل الافراج عنه بعد تدخل بعض مسئولو الاتحاد .

من جانبه أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن كل الكلام عن سرقة كأس أفريقيا غير صحيح ، والحقيقة هى أن موظف بالاتحاد أسمه "هيثم " كان ذهب لتلميع كأس افريقيا وحدث لبس لدى البائع الذى شك أن الموظف يسعى لييعه مما دفعه لابلاغ رجال المباحث الذين قام بالقبض على الموظف قبل أن يتدخل المدير التنفيذى لاتحاد اليد وتوضيحه للامر أن الموظف كان ذاهب لتمليع الكأس فقط بعلم الاتحاد وانتهى الامر