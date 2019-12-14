شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سرقة كأس أفريقيا عاما 1990 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نشرت أحدى صفحات التواصل الأجتماعى "فيس بوك " أن أحد موظفى اتحاد كرة اليد قام بسرقة كأس فضة خالص ، خاص ببطولة أفريقيا للرجال 1990 وحاول بيعه فى منطقة الجمالية بالقاهرة ولكن تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث قبل الافراج عنه بعد تدخل بعض مسئولو الاتحاد .
من جانبه أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن كل الكلام عن سرقة كأس أفريقيا غير صحيح ، والحقيقة هى أن موظف بالاتحاد أسمه "هيثم " كان ذهب لتلميع كأس افريقيا وحدث لبس لدى البائع الذى شك أن الموظف يسعى لييعه مما دفعه لابلاغ رجال المباحث الذين قام بالقبض على الموظف قبل أن يتدخل المدير التنفيذى لاتحاد اليد وتوضيحه للامر أن الموظف كان ذاهب لتمليع الكأس فقط بعلم الاتحاد وانتهى الامر
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سرقة كأس أفريقيا عاما 1990 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.