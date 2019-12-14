شكرا لقرائتكم هل يحق لـ الأهلي قيد كهربا أفريقيا؟ .. اللوائح تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه بناء على هذا النص، سيكون من حق الأهلي قيد كهربا في القائمة المحلية، خلال موسم الانتقالات الشتوية، على أن يقوم بإضافته للقائمة الإفريقية بعد ذلك.
وسبق أن قام الزمالك بالاعتماد على هذا البند عام 2017 لإضافة حسام باولو القادم من سموحة في قائمته الإفريقية كونه تواجد في قائمة الفريق السكندري، لكن لم يكن قد شارك في أي مباراة للفريق.
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