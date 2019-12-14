شكرا لقرائتكم كهربا يصل الأهلي لخوض المران الأول .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لمقر ناديه لأداء أول مران بشكل منفرد بفرمان من رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي فضل تأخر انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية حتي يتم تجهيزه بالشكل المناسب. وانتقل كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع افيش البرتغالي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي المدون في عقده والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار.

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