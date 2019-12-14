كاريو رجل مباراة الهلال والترجي في المونديال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز البيروفي أندري كاريو متوسط ميدان الهلال بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بكأس العالم للأندية 2019. وتجاوز الهلال نظيره التونسي بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز منتصف شوط المباراة الثانية ليقود فريقه إلى ملاقاة فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي المسابقة. وصنع كاريو الذي انتقل إلى الهلال بشكل دائم الصيف الماضي، الهدف الذي سجله غوميز في المباراة بشباك معتز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي.

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